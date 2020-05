Assembleia Legislativa prorroga quarentena até dia 25

Atividades continuam prestadas em regime de teletrabalho

A Assembleia Legislativa prorrogou até o dia 25 de maio a quarentena dos servidores que integram o grupo de risco por contaminação do novo coronavírus. A medida é uma das inúmeras ações de prevenção à Covid-19 propostas pelo Legislativo. O primeiro-secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), explica que os servidores estão dispensados da presença no local de trabalho, mas continuarão no exercício de suas funções remotamente.

Com isso, servidores efetivos, comissionados, adidos, integrantes do gabinete militar e terceirizados/colaboradores acima de 60 anos de idade, gestantes, lactantes e pacientes com doenças crônicas e outras comorbidades (hipertenso, diabético, problemas respiratórios, oncológicos, doenças degenerativas), devem ficar em casa, sem prejuízo de que suas atividades sejam prestadas em regime de teletrabalho.

“Estamos preservando a saúde do servidor público e promovendo medida de contenção da propagação do novo coronavírus”, observa o deputado, reforçando que outras medidas de higiene também são importantes para evitar a contaminação. “Desinfetar as mãos e o ambiente com álcool em gel e usar a máscara também são ações extremamente importantes para conter o avanço do novo coronavírus”, disse o parlamentar.