Assembleia promove sessão pelo Dia do Trabalho

A passagem do Dia Internacional do Trabalhador foi mais uma vez destaque na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que na noite desta quinta-feira (3) promoveu – em parceria com a Fundação Força Trabalhista do Paraná (FOTRAPAR) e com a Central Força Trabalhista do Brasil (CFTB do Brasil) – uma sessão solene especial em homenagem aos trabalhadores. O evento chegou, assim, à sua 24ª edição, conforme proposição apresentada no Legislativo estadual pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto).

Em 2018, do Norte Pioneiro, ganhou a professora Magda Nogueira, no ano passado receberam o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, e o jornalista Valcir Machado.

Lideranças e profissionais dos mais diversos ramos de atividade foram distinguidos durante a solenidade com a entrega do “Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná”, em reconhecimento pelos serviços prestados em prol da sociedade paranaense. Uma iniciativa mais do que justa e necessária, segundo Walter Cézar dos Santos, presidente da Fotrapar e da CFTB, entidades responsáveis pela indicação dos homenageados.

A Mesa de Honra da sessão foi formada pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que conduziu os trabalhos, e pelo deputado Ney Leprevost (PSD); pelo ex-governador do Paraná, Emilio Gomes; a desembargadora Thereza Cristina Gosdal, representando o Tribunal de Justiça do Paraná; o defensor público geral do Paraná, Eduardo Pião Ortiz Abraão; o presidente da FOTRAPAR, Walter Cézar; e o coronel Antonio Zanatta Neto, chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Paraná. E ainda o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, Adriano Marcos Furtado; o chefe de seção de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho no Paraná, Luiz Fernando Favaro Busnardo; o assessor da direção geral da Itaipu Binacional, Lourival Prehs; a coordenadora legislativa da Casa Civil do Governo do Estado, Rafaela Marchiorato Lupion Mello Cantergiani; e o professor e ex-deputado federal Wilson Picler.

De acordo com o deputado Romanelli, a solenidade que já acontece na Assembleia há 24 anos destaca o trabalho dos paranaenses na passagem do Dia Internacional do Trabalho. “Aqueles que constroem a sociedade brasileira e paranaense, em especial. É uma honra, mais uma vez, ter sido o proponente desta homenagem. É importante porque são selecionadas pessoas merecedoras que recebem o reconhecimento pelas suas atuações, por isso um evento tão aguardado por todos”, afirmou.