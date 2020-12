Participe e faça a sua doação de um panetone

No próximo sábado, dia 19, a banda Assembleianus Band, que trabalha com o genero gospel, fará uma live com o tema especial de Natal.

A transmissão ao vivo, pela rádio Colinas FM, terá início no período noturno, às 20 horas. O evento é solidário e quem tiver interesse poderá participar doando um panetone, que será distribuído para entidades beneficentes.