Assinado Alvará de Construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina

Área a ser edificada terá 4.698,15 metros quadrados e será erguida em 2021

A diretora de Planejamento da prefeitura platinense, Lúcia Helena Tanko, informou nesta sexta-feira, dia seis, que foi assinado e liberado o Alvará de Construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina, “agora depende do Tribunal de Justiça o início efetivo da obra”, assinalou.

A construção do novo fórum foi confirmada em julho de 2019 durante uma visita de cortesia ao npdiario de diversas autoridades e lideranças: https://npdiario.com/especial/zezao-anuncia-novo-forum-em-santo-antonio-da-platina-video/

O projeto elaborado em Curitiba pelo TJ do Paraná está na prefeitura e no máximo em 2021 a obra estará concluída.

A garantia da obra foi dada, coincidentemente, também no npdiario pelo próprio presidente do STJ, desembargador doutor Adalberto Jorge Xisto Pereira. No dia cinco de julho de 2019, durante visita ao jornal, juntamente com outros magistrados, como Pedro Chemin, e promotores, como Kele Cristiani.

Também concedeu entrevista comentando outros assuntos: : https://npdiario.com/politica/quem-deve-julgar-moro-sao-os-tribunais-diz-presidente-do-tj-videos/

O atual (foto principal) é antigo, não tem acessibilidade, possui poucas vagas de estacionamento, entre outros problemas.

Localizado na avenida Oliveira Motta, o prédio do Fórum Desembargador Octávio do Amaral será cedido para a prefeitura instalar secretarias, diretorias e departamentos, praticamente acabando com o excesso de imóveis locados pela administração pública municipal, gerando economia, conforto, mais qualidade e eficiência para serventuários da Justiça e a população em geral.

Serão três pavimentos no imóvel a ser erguido na rua Genor Juliano, no Jardim Monte Verde, perto do CTG(Centro de Tradições Gaúchas) numa área construída de 4.698,15 metros quadrados e terreno total de 6.360 metros quadrados.

As informações foram dadas pelos arquitetos Lúcia Helena Tanko e Daniel Vidal (foto abaixo). Ela cuida da análise e aprovação do projeto e ele da fiscalização e acompanhamento.

Haverá guarita, estacionamentos coberto (15 vagas) e descoberto (56) etc. Tudo com suporte da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).