Cidade ficou cinco dias sem recolhimento de entulhos e resíduos

Após dois dias sem o serviço, a prefeitura de Siqueira Campos teve que agir rápido para regularizar a coleta de lixo na zona urbana e, na tarde desta terça-feira, dia cinco, foi assinado o Contrato Emergencial, com dispensa de licitação devido a urgência que a situação exigia.

Um valor mensal de 83 mil reais aproximadamente foi acordado. Na foto, o prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) e o diretor da contratada, João Mendonça.

A parceria anterior com a empresa prestadora de serviço se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020 e a nova administração que assumiu no final de semana teve que sanar o sério problema de saúde pública.

A coleta reinicia já a partir desta quarta feira, dia seis.

Um contrato com validade de seis meses foi assinado com a empresa OMS Ambiental, firma siqueirense localizada na avenida Marginal, 4579, Saltinho, e seguir o mesmo itinerário anterior. Um processo de licitação já está em andamento na prefeitura.