Assinado convênio para reforma de Pronto Socorro em Santo Antônio da Platina

Estima-se um investimento de R$ 1,5 milhão

O Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli, o Prefeito Zezão e o Secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto (foto) , assinaram nesta segunda-feira, 5 de março, o convênio para reforma do Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina. Num investimento de R$ 1,5 milhão, serão executados reparos e ampliação da estrutura física para melhorar as condições de atendimentos públicos prestados através do SUS. Além disso, serão repassados mais R$ 500 mil para compra de novos equipamentos.

Bernardo destacou que foi desenvolvido um grande trabalho pela viabilização do recurso e na elaboração de projetos. “Finalmente podemos comemorar esta boa notícia com a população platinense. Estive recentemente no hospital e sei das necessidades de melhorias, e neste meio tempo fizemos toda a intermediação junto ao Governo do Estado visando o bom andamento dos trâmites para a liberação. Agradecemos ao Governador Beto Richa e todo o empenho do Secretário Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e do Secretário da Saúde, Michele Caputo Neto”, afirmou.

O Prefeito ressaltou que o Pronto-Socorro não está em condições ideais para atendimentos e a reforma é um anseio importante da população. No ano passado, por exemplo, foram registrados atendimentos a cerca de 19 mil pessoas.