Associação comercial festeja normalização de tráfego na BR-153

Concluídas obras incluindo o viaduto

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, Nelson de Camargo (foto abaixo) comemorou neste domingo, dia 29, a conclusão da obras e o início do tráfego normal no KM 41 da BR-153.

A concessionária Triunfo/Econorte, responsável pela implantação da nova estrutura viária nesse trecho urbano, havia adiantado ao npdiario por meio da Assessoria de Imprensa que a utilização do trecho iniciaria neste período, “estamos muito satisfeitos porque essa obra vai melhorar muito e tornar mais rápidas e seguras as viagens, toda a região sai ganhando”, afirmou.

Além do viaduto, que faz a ligação entre a Avenida Frei Guilherme Maria ao Jardim Santa Crescência, eliminando assim os cruzamento em níveis no trevo de maior movimento da cidade, a obra possui também uma via marginal, e as alças de acesso já no local.

O investimento foi orçado entre R$ 11 a R$ 19 milhões, mas a concessionária não divulgou o valor real.

As obras foram paralisadas em janeiro último após suspensão da cobrança da praça de pedágio de Jacarezinho e só retomada em julho, com o retorno da tarifa paga.O lote vai da BR-153 até a PR-092 ainda no município de Santo Antônio da Platina.