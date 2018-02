Associação Comercial organiza eleição em Santo Antônio

Mandato será de dois anos

Dentro de um processo de total transparência, será promovida no próximo dia 14 de março a eleição para a nova Diretoria Executiva da ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina), que responderá pelo biênio 2018/2020.

A entidade solicita aos interessados em concorrer com chapas próprias, que façam suas inscrições em consonância com o estatuto a partir do dia 15 de fevereiro até o dia quatro de março.

Aos que desejarem integrar alguma chapa em elaboração, postem seus nomes na lista de espera com a maior antecedência possível. A atual presidente é a comerciante Maria Ramos (foto).

