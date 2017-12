Associação de Senhoras dos Rotarianos completa 40 anos

Em Santo Antônio da Platina

A Associação de Senhoras de Rotarianos de Santo Antônio da Platina completou 40 anos, que foi comemorado – em jantar festivo – com alegria pelas integrantes, as que estão atuando e também as que já fizeram parte da Entidade.

A ASR é composta por esposas de Rotarianos e tem como função principal ajudar e servir o próximo.

Atua em diversas camadas da sociedade, mas sua meta principal é o Asilo São Francisco de Assis.

A primeira presidente foi Lizete Baechtold Dal Ry (foto de colar azul), sendo que o terreno onde se encontra a atual sede do Rotary Club (Casa da Amizade) foi doado por seu pai.

As reuniões acontecem toda quarta feira.