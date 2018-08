Associação dos Municípios do Norte Pioneiro perde Wenceslau Braz

Vereadores não permitem pagamentos para entidade

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro tinha 28 municípios. Em 1991, Homar Negrão(PL) , então prefeito de Arapoti, e Ademar Ferreira de Barros(PFL), que chefiava o executivo de Jaguariaíva, resolveram sair da entidade para serem “representados” pela associação dos Campos Gerais, “a proximidade com Ponta Grossa é melhor, é mais rica”, disseram ambos na ocasião.

Mais recentemente, em 2013, o chefe do executivo de Curiúva, Amadeu Silva(PT), o Bicudo, resolveu seguir os exemplos de Arapoti e Jaguariaíva.

Assim, de 28 a Amunorpi(divisão geopolítica) passou a 25 cidades e a Mesorregião(que inclui Bandeirantes e Cornélio Procópio, por exemplo) passou de 46 para 45 municípios.

Agora, por imposição legal os brazenses ficaram sem nenhuma instituição política regional.

O prefeito brazense, Paulo Leonar (fotos), do PDT, está inconformado, “temos que fazer parte de uma entidade, é uma situação que não acontece nos outros 398 municípios do Paraná, que tem 19 microrregiões”, afirmou.

O presidente da Amunorpi, Joás Ferra Michetti(PDT), prefeito de Santana do Itararé, confirmou a informação e também se mostrou surpreso, “os vereadores decidiram, não podemos fazer nada”,disse para a reportagem.

Foi o Executivo quem enviou para o legislativo três projetos de lei tentando regulamentar a transferência dos pagamentos.

O referente a CNM (Confederação Nacional de Municípios) passou, mas os que solicitavam autorização para a AMP(Associação dos Municípios do Paraná) e Amunorpi não.

O advogado da câmara de vereadores, Renê Leal Bueno, disse nesta quinta-feira, dia 23,que a maioria na casa entendeu e decidiu dessa forma porque, segundo avaliaram “a CNM dá consultoria, tem trabalho técnico, tem retorno”, declarou.

A última quitação para a Amunorpi foi em julho no valor de R$ 1.920,00 e não será mais efetuada, conforme informou Leonar.