Associada de Wenceslau Braz é contemplada em promoção do Sicredi

A cada depósito de R$ 100,00 na poupança um número já concorre

A promoção Poupar e Ganhar Sem Parar contemplou mais uma associada da Sicredi Norte Sul. Clemilda Maria Tiburcio, da cidade de Wenceslau Braz, ganhou R$ 5 mil no sorteio semanal, sendo a terceira contemplada nessa promoção no ano de 2020. E as chances de ganhar não param por aí, no final de outubro, em comemoração ao mês da Poupança, o Sicredi realizará o sorteio especial de R$ 500 mil.

Ao todo, a ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro distribui R$ 2,5 milhões em prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da ação, em dezembro.

Para participar é fácil, a cada depósito de R$ 100,00 na poupança, o associado ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios. Se as aplicações forem na modalidade poupança programada, quando o poupador autoriza, todos os meses, o depósito de forma automática em sua poupança, as chances dobram com dois números da sorte para concorrer.