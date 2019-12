Associado de Ibaiti premiado em campanha da Sicredi

Adolescente ganhou dois mil reais

Na reta final da Campanha “Vem Poupar e Ganhar”, mais um associado da Sicredi Norte Sul PR/SP foi contemplado no sorteio semanal e acaba de levar R$ 2 mil. Emanuel Luiz de Andrade de apenas 15 anos recebeu seu prêmio na última sexta-feira na agência de Ibaiti, onde é associado. Vale ressaltar que ele é o mais jovem premiado da Campanha na cooperativa

Durante a premiação Emanuel revelou que pretende continuar poupando para realizar planos futuros. A entrega do prêmio contou com a presença do pai do jovem ganhador, Milton Luiz, que também é associado e sempre incentivou o filho a poupar.

O fato de estarmos premiando alguém tão jovem só nos confirma que essa é uma ótima forma de estarmos também criando consciência financeira”

O felizardo recebeu o prêmio das mãos do gerente da agência, Ernani de Oliveira Amaral Junior, acompanhado do Gerente Caio Cesar Baggio da Silva e do Diretor de Negócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi, que enfatizou a importância da Campanha para os associados: “O fato de estarmos premiando alguém tão jovem, só nos confirma que essa é uma ótima forma de, além de premiarmos o associado, estarmos criando consciência financeira nas comunidades também”, enfatizou Possi.

Desde o início do mês de abril, a ação está realizando sorteios semanais de R$ 2 mil, mensais de R$ 50 mil e um prêmio final de R$ 500 mil, que será realizado no próximo dia 16 de dezembro. Nos nove meses da campanha, a soma de prêmios distribuídos chega a R$ 1,5 milhão. Serão considerados válidos para geração dos números da sorte os depósitos realizados até o dia 10 de dezembro, então, ainda há tempo de poupar e concorrer ao grande prêmio de meio milhão de reais.