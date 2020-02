Associado do Sicredi de Wenceslau Braz ganha quase R$ 50 mil

No sorteio do Seguro Mais em Vida da cooperativa sorteio do Seguro Mais em Vida da cooperativa

O associado da Sicredi Norte Sul PR/SP ,Cícero Gessivaldo Moreira dos Santos, de Wenceslau Braz, foi contemplado no sorteio do Seguro Mais em Vida. Ele ganhou R$ 49.130,92 mil.

O Seguro Mais em Vida faz parte do portfólio de produtos financeiros oferecidos pelo Sicredi a todos os associados da instituição. Essa não é a primeira vez que um associado da Sicredi Norte Sul PR/SP é beneficiado nesse sorteio.

A premiação é distribuída periodicamente, com valores semanais e mensais, definidos de acordo com o modelo de seguro adquirido. No caso do Seguro Mais em Vida, é realizado um sorteio semanal no valor de até R$ 50 mil, aos sábados de cada mês, pela Loteria Federal. O fato de um associado ser sorteado uma vez não o exclui de outros sorteios, permitindo que o mesmo participe durante toda contratação de seu seguro.

“O Seguro de Vida é um produto que o associado pode contratar e oferecer ao seus familiares caso haja alguma ocorrência. Sem falar que há a possibilidade de concorrer a prêmios em sorteios periódicos, que foi o caso do associado de Wenceslau Braz”, explica Antônio Carlos Daineze, Diretor Executivo da Sicredi Norte Sul PR/SP.

A Sicredi Norte Sul vem se mostrando “pé quente” nos sorteios dos seguros. Ano passado foram vários contemplados e agora já no começo do ano mais um premiado.

Seguros – O Sicredi oferece diferentes tipos de seguros com coberturas e serviços de acordo com as necessidades e estilo de vida de cada um. É possível escolher pelas opções para pessoa física, que agrupa seis modalidades como seguro de vida, residencial, de automóveis e de responsabilidade civil, e para empresas, como os voltados ao patrimônio ou ao agronegócio, somando mais de 20 opções ao todo.

Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.