Associado ganha R$ 50 mil pela Poupança Premiada do Sicredi

Outros 4 receberam R$ 2 mil cada no sorteio semanal

O associado Nelson de Andrade, de Wenceslau Braz foi contemplado com o prêmio mensal da Campanha Vem Poupar e Ganhar no valor de R$ 50 mil. A entrega da premiação aconteceu nesta semana, na agência Sicredi do Município. “ Qualquer coisa que a gente ganha já ficamos felizes, imagina um prêmio desse!”, comemorou, satisfeito.

A Sicredi Norte Sul teve mais quatro associados que já foram premiados nos sorteios semanais da Campanha. São eles: Osmar Viana, de Carlópolis, Gilberto Bonfim, também de Carlópolis, Cleber da Silva Santos, de Wenceslau Braz e o mais recente entregue nesta terça-feira (20/08) JJ Conveniência LTDA, de Jacarezinho. Todos levaram para casa R$ 2.000,00 cada.

Segundo o diretor de negócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi, esse sucesso só é possível graças a confiança dos associados: “Desde o primeiro momento nossos associados abraçaram a campanha, é uma alegria imensa poder ver que os prêmios estão saindo para eles”, afirmou Possi.

Desde o início do mês de abril, a Poupança Premiada Sicredi está realizando sorteios semanais de R$ 2 mil, mensais de R$ 50 mil e um prêmio final de R$ 500 mil em dezembro. Nos nove meses de validade da campanha, a soma de prêmios distribuídos vai atingir R$ 1,5 milhão.

A participação é simples: a cada R$ 100 de incremento líquido na poupança do associado, um número da sorte é distribuído – se as aplicações tiverem prazo programado igual ou superior a 12 meses, dobra-se a chance de ganhar. Promovida nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro pela Central Sicredi PR/SP/RJ, a campanha visa instruir o brasileiro a economizar parte dos seus recursos para realizar os seus sonhos.