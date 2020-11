Associado Sicredi contemplado novamente n Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar

Edson José Gusmão de Tomazina recebeu prêmio pela segunda vez

Os associados da Sicredi Norte Sul estão mesmo com sorte, desta vez o prêmio de R$ 5 MIL saiu para a cidade de Tomazina/PR. O ganhador, Edson José Gusmão foi contemplado pela segunda vez nessa mesma promoção.

No ano de 2018 ele já havia ganhado R$ 2 MIL e agora levou um prêmio maior ainda. “Vale a pena fazer a poupança no Sicredi, além de estar concorrendo aos prêmios, é uma maneira de guardar dinheiro. Poupar sempre é bom e eu espero ganhar ainda mais vezes”, disse o senhor Edson.

Ao todo, a ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro distribui R$ 2,5 milhões em prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da ação, em dezembro.

Para o diretor de negócios Alex Henrique Possi, “A vantagem da Poupança Sicredi aqui na região da nossa cooperativa é que utilizamos os recursos captados em desenvolvimento do agronegócio e fomentamos assim a atividade da agricultura no comércio local”

Para participar da promoção é fácil, a cada depósito de R$ 100,00 na poupança, o associado ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios. Se as aplicações forem na modalidade poupança programada, quando o poupador autoriza, todos os meses, o depósito de forma automática em sua poupança, as chances dobram com dois números da sorte para concorrer.

Sobre o Sicredi

