Ateliê oferece cortes diferentes e modernos de cabelo e barba

Profissional abriu estabelecimento em Santo Antônio da Platina

Jorge Luiz da Silva Junior (fotos) , casado, 32 anos, acaba de abrir seu ateliê de barba na Vila São José (bem próximo do centro), em Santo Antônio da Platina. E o que já tem atraído a clientela é o esmero com que cuida dos cabelos e barba dos fregueses, sempre adequando formato do rosto, cor e outras características da pele, idade e tamanho de tal forma que o serviço seja efetivamente pessoal e não apenas um corte padrão.

Fez os cursos de Cabeleireiro em Ponta Grossa, em 2016, e em Curitiba (2017) de Barbearia, “sempre que tenho oportunidade, participo de workshop para me aperfeiçoar e atualizar”, afirma.

O nome do estabelecimento comercial é Seu Jorge, numa clara referência ao ator, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro de MPB, R&B, samba e soul. Só que Jorginho, como é tratado por familiares e amigos mais próximos, gosta mesmo é de blues e rock.

A propósito, no salão há música ambiente calma, café, água mineral, pirulitos, todo tipo de acessórios e diversos produtos para barba e cabelo.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove às 19 horas, e no sábado das oito às 15 horas.

Devido a Covid-19, no momento o atendimento está sendo feito com hora marcada.

O foco é o público masculino.

A tendência de cortes masculinos são os “Fades”, que é o cabelo raspado nas laterais e cortado com a tesoura em cima. E claro, a volta com tudo da barba, que atualmente se tornou um conjunto harmônico com o cabelo, e deve receber o valor que merece.

Ainda é moda o corte de lenhador, mas há outras opções descoladas.

Os homens estão se cuidando cada dia mais, e o fazer barba e cabelo passou a ser um momento de relaxamento, ainda mais com a barboterapia, onde com a toalha quente e cremes próprios, o cliente sai satisfeito e feliz com o resultado. E para ajudar a relaxar, há também cervejas para todos os gostos.

Os valores são: Corte de Cabelo R$ 20,00; Barba – R$ 20,00; Cabelo + Barba – R$ 35,00, “tenho alguns planos mensais que as pessoas podem consultar pelo meu WhatsApp, 43 99845 7500.

Seu Jorge fica na rua Major Infante Vieira, 277, em frente do Estádio José Eleutério da Silva.