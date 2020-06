Athletico abre seletiva para criar time em Valorant (vídeo)

É o primeiro clube de futebol brasileiro a apostar no FPS da Riot Games

O Furacão E-Sports abriu a seletiva para recrutar jogadores para o seu time em Valorant. O clube de futebol brasileiro é o primeiro a demonstrar interesse no novo FPS da Riot Games.

O jogo foi lançado oficialmente no dia 2 de junho, mas já é visto como uma grande aposta do mundo do eSports. Durante a fase beta, Valorant foi jogado por quase 3 milhões de jogadores todos os dias.

Peneira do Athletico Paranaense – A peneira para o time em Valorant do Athletico-PR é aberta ao público e para ambos os sexos, independente da sua experiência com FPS. Além disso, o candidato não precisa ter jogado o beta do game.“Acreditamos que esse é um jogo que vai agregar muito ao cenário mundial do eSports, o Valorant é um FPS que vai crescer bastante. O nosso sonho é ter um time masculino e um feminino para representar o Athletico“, afirma o Diretor Executivo do Furacão E-Sports, Francisco Danderfer.

Para inscrever-se na seletiva, basta clicar aqui e preencher o formulário.

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (29).