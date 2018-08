Atleta Gari Voador atinge sete primeiros lugares

Joãozinho foi campeão em sete provas entre 15 de abril a 19 de agosto

João Batista dos Santos (fotos), mais conhecido nas competições de corrida de rua como o “Gari Voador” ou, ainda, “Joãozinho Corredor”, vem se despontando como um atleta quase imbatível em provas de 5 km, 6 km e 10 quilômetros no interior do Paraná e Sul do Estado de São Paulo. E os últimos sete resultados comprovam isso, ao conseguir igual número de títulos de campeão com marcas muito expressivas nesta atividade esportiva.

Outro fator que chama a atenção é a idade do atleta de Santo Antônio da Platina. Ele completou 47 anos no dia 26 de junho e revela essa performance ‘invejável’ por estar acima da média de idade dos competidores que conseguem normalmente as três ou cinco primeiras colocações que levam à pódios, com direito a entrega de troféus e valores em dinheiro, cujas idades dos vencedores normalmente atingem a média de idade de 37 anos. Dados esses que são comprovados através de uma detalhada pesquisa feita por um estudante da Faculdade de Educação Física José Vítor Vieira Salgado (FEF) da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp (SP), que apresentou uma análise do perfil de corredores de rua defendida em tese de curso de Pós-Graduação, em 2016.

Joãozinho disse que seu treinamento não apresenta um cronograma definido na semana, pois leva em conta muito seu dia a dia de serviço. “Meu treino depende da rotina do trabalho, se foi muito pesado não dá para treinar já que o desgaste físico é forte. Mas, normalmente, treino na segunda-feira, quarta e quinta, sendo rodagem de 10 km e tiros de 400 m e 1.000 m”, detalha.

Quanto à alimentação deixou bem claro que não é especial ou controlada. E, se ingere produtos para melhorar o condicionamento físico disse que “tomo muito pouca coisa, só mesmo para repor após um treino ou alguma corrida muito forte”.

Ainda com relação a treinamento, João Batista fez questão de dizer do incentivo, apoio e estímulo que recebe do professor Edmilson Diniz, de Maringá. “O Diniz é quem tem dado orientações de treinamento e sou grato. Ele inclusive é maratonista com o tempo de 2h16m, com o quarto melhor tempo do Brasil e duas vezes campeão de Maratona de Dourados (MS)”, destacou.

O Gari Voador tem o Ensino Médio completo. Fala com muita convicção e frases bem definidas que proporcionam facilidade em discutir e partilhar conhecimentos que envolvem a atividade de corrida de rua. Atualmente tem corrido pela Associação de Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) e fez questão de lembrar-se do apoio de patrocinadores como a Natural Brasil Word (através de José Ferroni Neto), Pizzaria Tropical, do Jair, Acorrenorpi, contador e corredor Carlos Dropa, Fabrício Vilas Bôas Cardoso (da JK Artes Gráficas), entre outros e o incentivo do npdiario.

A corrida sendo uma competição de velocidade e/ou resistência leva os competidores a tentarem completar determinado percurso no menor período de tempo e isso também tem feito com que esta atividade esportiva seja mais atraente e prazerosa tanto é que vem aumentando significativamente o número de corredores pelo Brasil, consequentemente, mais competições sendo promovidas. E, ao longo do tempo, Joãozinho tem atingido estes fatores, não como metas ou objetivos a serem alcançados, mas deixa bem claro. “Tem que gostar de correr e eu gosto”.

Em novembro de 2017 o ‘gari corredor’ conseguiu dois primeiros lugares na classificação geral em provas de ruas disputadas em Jacarezinho e em Jaboti.

Neste ano suas marcas tem sido impressionantes. Em 15 de abril disputou o Circuito Sesc (Serviço Social do Comércio), etapa de Jacarezinho, com percurso de 10 quilômetros (km) e sagrou-se campeão geral com o tempo de 33min25s. Em 22 de abril participou dos 6 km, em Siqueira Campos e sendo campeão geral com o tempo de 19min40s.

Em julho foram mais duas competições. Dia 22 em Assis (SP) correu os 6 km, na prova do Circuito Bombeiros do Centro Oeste Paulista, que começou às 8h da manhã e chegou em primeiro lugar, no geral, com o tempo de 19min35s, ou seja, cinco segundos à menos do que fez na prova de Siqueira Campos, melhorando ainda mais seu desempenho. E, dia 29 de julho, esteve em Londrina, correndo a etapa do Circuito Sesc, de 10 km, completando a prova em 32min46, aliás, sendo bicampeão geral desta corrida na etapa londrinense.

Ao longo dos últimos anos chegou em 2º e até em 3º lugares em algumas provas na classificação geral, mas ficou em primeiro na categoria de idades na qual é compatível com a sua. Em agosto Joãozinho já esteve presente em três competições, e em todas elas, foi campeão na classificação geral chamando a atenção de organizadores, competidores e amigos. Dia 5 de agosto correu na prova de Piraí do Sul e chegou em primeiro lugar no geral percorrendo os 5km120mts em 17min12s. Dia 12, participou dos 6 km em Ribeirão do Pinhal e novamente campeão geral com o tempo de 19min30s. Sua última participação foi no dia 19, domingo passado, nas comemorações do aniversário de Santo Antônio da Platina que completou dia 20 de agosto, 104 anos de emancipação política e administrativa. Normalmente o Sesc organiza a etapa platinense nas comemorações do aniversário do Município e ‘João Gari’ correu os 10 km e mais uma vez chegou em primeiro lugar no geral com o tempo de 33m10s.

Segundo ressaltou Joãozinho “para conseguir esses resultados primeiro tem que gostar de correr e treinar bastante, pois não é fácil; a preparação é mais difícil do que a competição porque é uma preparação solitária e a gente treina muito sozinho, não tem ninguém para treinar com a gente e na competição é diferente, você está no meio de todo o mundo, está empolgado. É muita dedicação também. E, com certeza, depois que passei a trabalhar neste serviço que faço há nove anos, melhorou muito meu desempenho, porque a gente queira ou não tem que correr e isso ajudou bastante” se referindo ao trabalho de gari que faz pela empresa Sanetran, em Santo Antônio da Platina.

Por ocasião da participação de Joãozinho na 35ª edição da Prova Pedestre Padre Beline, disputada em 17 de dezembro de 2017, em Assis (SP), onde se sagrou bicampeão da prova de 7 km, com o tempo de 22min50 e que é organizada desde 1983 nas ruas da Vila Operária daquele município do interior paulista, o locutor da Rádio Cultura de Assis, Reinaldo Nunes, expressou nas redes sociais seu reconhecimento pelo bom desempenho do ‘gari’ naquela edição da corrida. “Parabéns campeão na velocidade, na resistência e, principalmente, na humildade. Valeu campeão. A Vila Operária e Assis agradecem sua brilhante participação”.

Também na rede social Luciana Benetti, natural de Umuarama, mas residindo em Pinhalão, também integrante da equipe da Acorrenorpi, enalteceu o valor do atleta platinense João Batista ao postar uma foto ao lado dele após uma corrida em Jacarezinho em abril último “Não poderia de deixar de postar está foto. A corrida nos proporciona vários benefícios, mas, um deles é conhecer pessoas especiais cada uma com uma historia diferente, cada uma com uma superação diferente. Uma delas é o João Batista, atleta que é um exemplo de pessoa que aprendi a admirar pela sua garra, determinação e humildade. Que Deus te abençoe muito Joãozinho”. Luciana Benetti também se destaca em corrida de rua, sendo mais conhecida como ‘Luh Nalin’. Em abril deste ano ela foi campeã na classificação geral feminina do Circuito Sesc, etapa de Jacarezinho.

Em Maringá – A companheira de João Batista com quem ele vive há cinco anos, residindo no Jardim Saúde, Rosane Pereira Medeiros – aliás, grande incentivadora e presente em todas as provas que ele disputa – disse que a próxima competição de corrida de rua que João vai participar será neste domingo, dia 26 de agosto, em Maringá. Trata-se da prova da Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima que já está em sua 15ª edição e é a maior do Brasil do gênero ao combate ao tabagismo. A prova será disputada por equipes compostas por oito atletas, cada qual fazendo o trecho de 5km274m. Joãozinho vai correr atendendo convite de se treinador Edmilson Diniz que é o responsável por passar os treinamentos que o ‘gari voador’ faz semanalmente. Para poder viajar e participar desta competição ele terá também o apoio de Paulo Cesar da Silva, sócio administrador da Cerâmica São Luiz.

Reportagem: Fábio Galhardi