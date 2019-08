Atleta platinense ganha 4 medalhas de ouro no Brasileiro de Ginástica (vídeos)

E uma de bronze

Josiany Calixto da Silva (fotos e vídeos), de 12 anos, mais uma vez conquista vitórias expressivas. A menina de Santo Antônio da Platina, que já faturou mais de 40 medalhas, ganhou no recente Campeonato Brasileiro de Ginástica Ginástica, em Praia Grande (SP) o primeiro lugar(ouro) em trave, solo, paralelas, individual geral e terceiro lugar(bronze) por equipe.

Em 2018, a garota de sorriso fácil foi campeã geral e vice-campeã individual no Sul-americano de Atletismo (Barra Assimétrica, Solo, Salto, Paralelas e Trave), disputado em Lima, no Peru.

Os pais, Terezinha e José Augusto da Silva, popular Zé das Medalhas, estão obviamente muito felizes com a carreira meteórica da filha, que sacrificou a infância e a pré-adolescência por amor ao esporte. Ela fazia Taekwondo (arte marcial) e se destacava, só que ao “brincar” num ginásio de esportes de Jacarezinho, foi orientada a procurar um local mais avançado.Ela tinha sete anos.

Desde então, após ser aprovada, treina todos os dias, inclusive sábados, no Centro de Excelência de Ginástica Artística , onde iniciaram, por exemplo, Daiane dos Santos, e Daniele Hypólito. Localizado no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, é considerado o melhor do Brasil.

“Queremos agradecer a primeira pessoa de grande coração, Karen Couto, que deu o primeiro colant de competição e acreditou, quando a Josiany trouxe a primeira medalha de ouro e o troféu onde seu sonho criou asas; também a médica Doutora Úrsula Lourenço, que se uniu com as amigas Ana Teresa Lemes e Daniela Moreira e foi uma corrente de amigos médicos, empresários e pessoas de todas as classes, também Dona Carlota e Serafim Meneghel, Dona Nena, Colégio Tia Ana Maria, o jornalista Valcir Machado, do npdiario, que também sempre nos ajudou e animou, só Deus para agradecer a todos”.