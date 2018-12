Atleta platinense Luis Fogaça participa de evento em Curitiba

Ele dirige a Academia Striker Force

Luis Fogaça (fotos), fisiculturista, professor de Educação Física e proprietário da Academia Striker Force, de Santo Antônio da Platina, fez visita de cortesia ao npdiario.

Ele confirmou que participará no próximo final de semana do Brandão Classic na Expo Unimed, em Curitiba, um dos principais eventos de fisiculturismo do país.

Luis disputará em sua categoria Mens Physique , que é a que mais cresceu nos últimos anos. Isso porque mescla a beleza com um bom corpo (atlético, definido). Hoje em dia nos grandes campeonatos, é a categoria que tem atraído um grande público.

O Mens Phyique é uma categoria tão árdua quanto o bodybuilding,: Eles utilizam de métodos, dietas, treinos e até mesmo outros recursos de maneira tão intensa quanto os bodybuilders. A única diferença relevante é que o objetivo deles é diferente do objetivo, porém o trabalho é tão duro quanto. Os métodos de treinamento, os métodos de poses, a nutrição e todos os outros fatores falam muito alto nesta categoria também.

O professor estava da acompanhado da esposa, Mariane, e dos amigos Jennifer Frogeri e Hary Christian Pellegrini (fotos).

A empresa de Luis Fogaça trouxe a tecnologia – para ajudar seus aluno(a)s no controle de treinos – direta pelo smartphone. O aplicativo Trei.no tem uma seção exclusiva para se obter informações importantes sobre a academia.

Na emissão do treino, o aluno escolhe o tipo de exercício, o tempo, a carga, detalhes como grupo muscular,qual aparelho e até marcar o exercício como feito.

O sistema de avaliação física e reavaliação são inclusos na mensalidade , para se ter um parâmetro dos resultados e assim fazer a mudança dos treinos.

A Striker Force (foto abaixo) está muito bem equipada, oferece treinos de musculação, funcional, queima de gordura, PIT (Programa Intensivo de Treinamento) e Personal Training.

O atendimento é de segunda a sexta das 6 às 12 horas e das 14 às 22 horas.Sábado das 9 às 12h e das 14 às 17 horas.

O endereço da Striker Force é Rua José Bonifácio, 367 (em frente do Açougue Castro, perto da prefeitura), em Santo Antônio da Platina.