Atleta recebe Honra ao Mérito da câmara de Jacarezinho

Campeão de Jiu Jitsu

O atleta jacarezinhense Rafael Filipini de Araújo, mais conhecido como Rafael Baiano, recebeu na noite desta quinta-feira, 12, o título de Honra ao Mérito (fotos). A entrega foi realizada pelo Presidente da Câmara Municipal e autor da proposta o vereador Fúlvio Boberg.

“Ele é uma pessoa que tem batalhado e levado o nome de Jacarezinho para vários cantos do Brasil e do Mundo”, declara Fúlvio Boberg. O homenageado é o atual campeão europeu de Jiu Jitsu em sua categoria, faixa marrom.

Além do Presidente do Poder Legislativo, também participaram da entrega os vereadores Diogo Augusto Biato Filho, Edílson da Luz e Nilton Stein, o juiz do Cartório Eleitoral Roberto Arthur David, o Presidente da Câmara Mirim Ygor Alves, Polícia representantes da Polícia Militar e dos Bombeiros e parente dos homenageados.

Após as falas das autoridades, Rafael Baiano ficou emocionado. Ele iniciou o seu discurso, mas não se conteve em lágrimas. “Ele é um lutador e merece”, finalizou Fúlvio, com os aplausos da plateia e do homenageado.