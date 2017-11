Atletas do Norte Pioneiro são bicampeões na Maratona de Curitiba

Percorreram 42 km em pouco mais de três horas

O atleta platinense de corrida de rua, Josimar Ormeneze, participou neste mês de novembro, na Capital do Paraná, da ‘Maratona de Curitiba 2017’, com o percurso de 42.195km. “Com muita dificuldade conseguimos subir pelo segundo ano consecutivo, no pódio do primeiro lugar nesta importante maratona”, disse ele.

Josimar correu como guia do atleta com deficiência visual Carlos Alberto Beltrano, de Ribeirão Claro. “Sou guia dele em todas as maratonas, participando dos 42 km na categoria ACD’S (visual)”, esclareceu. Segundo Josimar esta foi à oitava maratona que ele participa em toda a sua carreira de corredor extraprofissional, pois não vive somente da corrida porque trabalha no comércio platinense e procura conciliar com os compromissos profissionais e particulares, o tempo de treino diariamente.

Os atletas do Norte Pioneiro fizeram o trecho em 3h17min, com a largada sendo às 7h10, da Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico de Curitiba, no último dia 19 de novembro.

O evento teve a organização e realização da Global Vita Comunicação Ltda. e atraiu centenas de atletas de várias localidades do País e do exterior (Texto: Fábio Galhardi/especial para o npdiario/Fotos: Divulgação).