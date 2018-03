Atrações radicais Pro Tork agitam a 9ª Trilha da Ovelha

Na região Norte de Santa Catarina

A Pro Tork, patrocinadora oficial da 9ª Trilha da Ovelha, confirmou três de suas atrações radicais no evento, que promete reunir mais de três mil trilheiros neste fim de semana, dias 17 e 18 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina.

No sábado, o Cachorrão demonstra suas manobras com bicicletas, motos e karts especialmente preparados, a partir das 19h30. No domingo, o Big Foot (foto) abre a largada da trilha, às 9h. E para encerrar a festa, a Star Boys entra em cena com mais um espetáculo com motocicletas, às 15h. Detalhe: entrada franca.

As atrações Pro Tork são as mais renomadas do segmento, com anos de experiência e milhares de apresentações no país e em toda a América Latina. Além de manobras diferenciadas, os shows contam com efeitos especiais e com a participação do público em determinados momentos, o que eleva ainda mais a adrenalina.

Sobre a Trilha da Ovelha

A Trilha da Ovelha reúne trilheiros dos quatro cantos do país e já é considerada a melhor do Brasil. Para esta edição, além de duas trilhas de aproximadamente 60 quilômetros, uma para motocicletas e outra para quadriciclos, contará ainda com shows radicais para entreter a todos. Camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e almoço com carne de ovelha são alguns diferenciais, assim como o sorteio de cinco motocicletas zero quilômetro: quatro Honda CRF 230F e uma TR100F. As inscrições antecipadas estão encerradas, mas podem ser feitas no local durante o fim de semana, pelo investimento de R$ 100.

As atrações radicais Pro Tork tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.