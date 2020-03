Atrações radicais Pro Tork garantem adrenalina no Ovelhama 2020

Confirmadas Equipes Alto Giro e Freestyle Show

Mais do que aproveitar uma das melhores trilhas do país e participar do sorteio de R$ 180 mil em prêmios, quem for até a 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha poderá curtir toda a adrenalina das manobras radicais da Pro Tork. O evento acontece neste fim de semana, de 13 a 15 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina.

A Pro Tork Alto Giro Show é uma das confirmadas na programação com seu espetáculo de wheeling. A equipe com 20 anos de estrada já se apresentou no local, mas promete surpreender. Ela é famosa por utilizar motocicletas de 50 a 1.000 cilindradas, além de um quadriciclo, todos especialmente preparados para realização de efeitos especiais. Entre as acrobacias, há saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens.

Já a Pro Tork Freestyle Show fará sua estreia no evento. Como o nome sugere, os pilotos se destacam com o melhor do motocross estilo livre. “Possuímos 17 anos de trabalho, com inúmeras exibições no Brasil e Argentina, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de acelerar na Trilha da Ovelha. Estamos ansiosos e vamos garantir um ótimo espetáculo, com saltos de 20 metros de distância, Superman, Can Can e manobras surpreendentes”, afirma Elton Becker.

Vale lembrar que a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora máster do evento. A marca está engajada em oferecer a melhor experiência aos visitantes, por isso, também garantiu a exposição do seu Big Foot e uma loja de fábrica com as melhores opções de produtos, preços e condições especiais. A marca ainda prepara muitas outras surpresas.

Ovelhama terá trilha de 60 km e R$ 180 mil em prêmios

A 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha promete reunir mais de 3,5 mil pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs, e um público total de dez mil pessoas. Desta forma, irá movimentar a pequena cidade de 12 mil habitantes e mover aproximadamente R$ 1 milhão na economia local, considerando demandas com hotelaria, alimentação, comércio e serviços.

Além da aguardada trilha de 60 quilômetros, a programação inclui feira de negócios e demais atrações da XXII Festa da Ovelha. No cronograma, há shows nacionais com Maiara e Maraisa e Gian e Giovane. Ainda, ocorrerá o Desafio Kids, com um percurso e atividades específicas para crianças.