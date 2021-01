Motorista de 44 anos permaneceu no local do acidente

Por volta das 20 horas, no km 52,4 da BR-153, perto do motel Six Suíte, aconteceu um atropelamento de pedestre, o qual veio a óbito no local.

O automóvel envolvido, uma Ford Edge com emplacamento de Marília (SP), era conduzida por um homem de 44 anos que seguia sentido Ibaiti – Santo Antônio da Platina, em local sem iluminação, quando se deparou com o senhor de de 73 anos, momento em que ocorreu o atropelamento.

O condutor do automóvel realizou teste de Etilômetro, com resultado negativo, segundo a PRF, que atendeu a ocorrência.

Ele prestou depoimento depoimento na Delegacia de Polícia Civil e após foi liberado.