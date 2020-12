Representantes da entidade ainda participaram de reuniões e troca de experiências sobre turismo

O presidente da Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi), Welington Trautwein Bergamaschi e o consultor da entidade, João Gouveia Cézar do Coletivo Pratique Turismo Regional estiveram presentes na São Paulo Boat Show 2020 e apresentaram uma proposta para realização de um evento náutico na região turística de Angra Doce no Norte Pioneiro.

A apresentação aconteceu durante a maior feira náutica da América Latina. A proposta é que todo o Norte Pioneiro esteja envolvido no evento. Segundo Isabela Tioqueta e Thais Gomes da Paraná Turismo o evento é um importante meio de promoção regional para o fortalecimento do segmento náutico do Estado do Paraná.

Giselle Furtado da Agência de Eventos Loba do Mar, Pedro Paulo Guerreiro do Pepê Superintendente Geral de Parcerias e Roald Andretta, Coordenador Técnico Superintendência Geral das Bacias Hidrográficas e Pesca também participaram da reunião de apresentação da proposta.

O objetivo principal da participação da Atunorpi no evento foi o fortalecimento da região turística do Norte Pioneiro e da Área Especial de Interesse Turístico Angra Doce, além do alinhamento de tendências com o turismo náutico. “Temos uma vasta gama a ser explorada e desenvolvida através do mote náutico com um mundo de oportunidades a ser explorado. Entre os objetivos principais da ATUNORPI neste evento está o alinhamento das diretrizes para a realização de evento náutico em nossa região”, destacou o presidente da entidade, Welington Trautwein Bergamaschi.

Em uma reunião com representantes do estado de Santa Catarina, foram discutidas ações conjuntas entre Paraná e o estado catarinense para o turismo náutico e o fortalecimento do segmento. “O aumento de voos entre os estados e seus destinos turísticos com foco no destino Foz do Iguaçu e uma troca de experiências no setor náutico entre os dois estados, além da apresentação da região turística Norte Pioneiro e a área especial de interesse turístico federal Angra Doce e os desafios no segmento náutico foram destacadas pela Atunorpi”, disse o consultor da entidade, João Gouveia Cézar.

Na reunião estavam presentes, além dos representantes da Atunorpi, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Leonel Pavan, o Diretor de Promoção, Marketing e Evento do Turismo de Foz do Iguaçu, Washington Sena, o Secretario Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá (SC), Altir Pedro Goëdert, Isabela Tioqueta e Thais Gomes da Paraná Turismo.

No evento a Atunorpi ainda teve uma reuni]ao com a Embratur para traçar estratégias para promoção do turismo na região do Norte Pioneiro. A reunião aconteceu no estande da Paraná Turismo. Foram conversados sobre os desafios do atual cenário provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as ações para promover o Angra Doce e o Norte Pioneiro com o propósito na promoção e a atração de investimentos no exterior.

Participaram desta reunião o presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) Gilson Machado, Jorge Seif Júnior, Secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mozart Vianna Assessor Especial da Presidência da República e Rafael Luisi, Assessor Internacional da Embratur.