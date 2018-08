Audiência em Andirá para elaboração da Lei Orçamentária Anual

Na próxima quarta-feira no legislativo

A prefeitura de Andirá realizará no próximo dia 29 de agosto (quarta-feira), a Audiência Pública para debates e elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) – exercício de 2019. Será realizada às 15 horas, na sala de reuniões Dr. Álvaro de Andrade Margotto, na Câmara Municipal de Andirá (Rua Pernambuco, 240, centro).

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Ela estima as receitas e fixa as despesas do Governo para ano subsequente.

É importante a participação de toda a população nos debates, fomentando, assim, as construções das políticas públicas para o desenvolvimento da comunidade.