Audiência pública debate ampliação do perímetro urbano de Wenceslau Braz

Nas saídas para Siqueira Campos e São José da Boa Vista

A prefeitura de Wenceslau Braz tem um projeto de lei para ampliação do perímetro urbano do município. Nesta quarta-feira (15) uma audiência pública apresentou o projeto à população com o intuito de ouvir os moradores a respeito desta situação (foto).

O projeto visa aumentar o perímetro urbano nas saídas da cidade sentido Siqueira Campos e sentido São José da Boa Vista. O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, destaca a necessidade de mudanças visando o progresso do município.

“Precisamos ter essas mudanças que são necessárias para o planejamento e crescimento de Wenceslau Braz. Ficamos décadas estagnados e agora temos lutado para trazer o desenvolvimento ao município em todos os aspectos, e a questão do perímetro urbano é de extrema importância para o surgimento planejado e sustentável de novos bairros”, explica o prefeito.

O chefe do executivo ainda cita o amplo processo de modernização que o município vive como um tudo. “Assumimos uma estrutura que estava parada na década de 70 em vários aspectos. Estamos modernizando e muito a gestão pública. Temos iniciativas como a instalação de câmeras de vigilância, aprimoramento dos serviços em todas as secretarias, informatização da prefeitura, novas leis municipais, enfim, um conjunto de medidas que vai proporcionar um crescimento ordenado e abrangente para Wenceslau Braz”.