Aula Inaugural na Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina

Evento reuniu centenas de calouros da universidade

Os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina realizaram simultaneamente a Aula Inaugural do segundo semestre de 2018 com a presença de centenas de calouros da universidade vindos de diversas cidades do Norte Pioneiro.

No evento, os novos acadêmicos conheceram toda a estrutura física dos polos, e também receberam as primeiras orientações sobre as aulas que começam na próxima semana, além de terem sido apresentados a equipe de tutores e funcionários.



Para Andréa Dib, diretora dos dois polos, a participação no evento é fundamental para a construção da jornada acadêmica do aluno. “é uma grande oportunidade de dirimirmos as dúvidas iniciais, e preparar bem a equipe de calouros para o bom desempenho no semestre, tendo reflexo assim em toda sua trajetória.”

Juntos os polos ofertam mais de 30 cursos de graduação na modalidade semi-presencial, em que o aluno assiste às aulas transmitidas ao vivo uma vez por semana com a sua turma, conta com o apoio de tutores presenciais e on-line, além de realizar aulas práticas em laboratórios próprios.



Agronomia, Enfermagem, Estética e Cosmética e Educação Física (Bacharelado) são algumas das opções de cursos ofertados. As matrículas permanecem abertas, com oferta de bolsas com até 60% de desconto nas mensalidades, além da isenção de taxas de ingresso.

Ainda dá tempo de se inscrever para o vestibular no melhor dia e horário para o interessado optar. Para mais informações acesse o site http://www.unopar.com.br ou ligue para o atendimento dos polos.

Unopar Ibaiti

(43) 3546-2521 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002