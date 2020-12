Uma das mais caras de todo o país chegou a R$ 24,40

A Econorte ajuizou a ação nº 5059809-32.2020.4.04.7000, distribuída à 1ª Vara da Fazenda Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, na qual requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da Resolução nº 030/2020, reconhecendo-se o direito da Concessionária ao reajuste tarifário.

Foi aplicado o reajuste anual da tarifa básica em 7,60%.

O Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, “para fins de suspender os efeitos da Resolução 030/2020-AGEPAR no que toca o reajuste tarifário, devendo a questão da homologação do pedido de reajuste ser avaliado conforme o procedimento previsto no item 5 da Cláusula XIX do Contrato 71/1997.

A partir desta quinta-feira, dia 17, foram reajustadas as tarifas do pedágio em Jacarezinho(divisa com Ourinhos/SP), Jataizinho e Sertaneja.

TABELA DE TARIFAS