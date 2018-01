Aumenta número de empreendedores formais em Wenceslau Braz

Município fechou ano com mais negócios instalados do que em 2016

Como vencer a grande crise econômica que assola o Brasil nos últimos anos? Em Wenceslau Braz a receita encontrada foi amplo apoio do município aos empreendedores, desde os já estabelecidos até os que iniciam um negócio, além de parcerias com entidades.

E o resultado é mostrado pelas estatísticas oficiais, que apontam o crescimento do número de empreendedores estabelecidos em Wenceslau Braz no comparativo entre 2016 e 2017.

Para se ter uma ideia, em 2016 eram formalizados no município 28 empresas de pequeno porte, 374 MEIs (micro empreendedor individual) e 653 microempresas.

Já no ano passado esses números saltaram para 30 empresas de pequeno porte, 492 MEIs e 727 microempresas.

Vale lembrar que algumas das muitas ações da prefeitura em favor da classe empreendedora são a parceria com o Sebrae para cursos de capacitação, parceria com a Acebraz (Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz) e a atuação conjunta no atendimento a empreendedores do município que precisem de orientação.

Um dos destaques é o Banco do Empreendedor, que apenas em 2017 intermediou a liberação de aproximadamente R$ 700 mil em crédito para empreendedores de Wenceslau Braz – frente aos nem R$ 15 mil liberados em 2016.

Sede da Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz

“É um momento diferente da nossa economia, por isso entendemos que precisamos agir de forma diferente enquanto poder público para manter nossos empreendedores vivos e competitivos. Em 2017 os incentivos foram muitos, com parcerias, cursos, a possibilidade de financiamentos pelo Bando do Empreendedor, enfim, uma série de atividades que possibilitaram a ampliação do número de empresários em Wenceslau Braz, enquanto na maioria dos outros municípios esses números diminuíram”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

“Temos que agradecer o Sebrae, sempre presente no nosso município, agradecer muito a Acebraz e seu presidente, o pastor José Carlos, assim como nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o Gílson, que tem foi indicado pela associação comercial e tem feito um trabalho excelente”, completa o prefeito (Texto: Lucas Aleixo).