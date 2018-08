Aumenta venda de ingressos para Borboleta Festival

Nos dias 14, 15 e 16 de setembro

Todo o Parque de Exposições da Efapi abrigará um mega-evento nos dias 14, 15 e 16 de setembro, em Santo Antônio da Platina.A ansiedade é grande pela grandeza do evento.A empresária Susi Guedes (foto) prevê lotação integral principalmente nos shows.

Na sexta-feira e sábado, dias 14 e 15, o DJ Pedro Markes tocando Balada Sertaneja, nos mesmos dias haverá Balada Anos 70 e 80 com muita dança e alegria.Também na sexta, o cantor Rodrigo Marim e a dupla May e Karen.

No sábado exibição de Villa Baggage e Victor e Diogo. E ainda Balada Teen especialmente para os jovens à tarde.

No domingo, dia 16, às 16 horas, a esperada apresentação do padre Alessandro Campos.

A empresária de eventos adianta que haverá ações sociais, exames básicos de saúde, e beneficentes, praça de alimentação, entre outras iniciativas.

Uma promoção com estudantes vai ter prêmios, como notebook e motocicleta.

ingresso@borboletaeventos.com.br

Whatsapp (43) 99915-5179

Rede social: borboletafestival