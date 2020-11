Aumento de casos da Covid-19 alarma jacarezinho

UBS de bairro periférico foi fechada para desinfecção e só reabre terça-feira

A Vigilância Epidemiológica informou neste sábado, dia 31, terem sido confirmados 38 novos casos da Covid-19 em Jacarezinho , todos considerados de grau leve, e cujos pacientes estão em isolamento domiciliar.

Foram coletadas e encaminhadas seis amostras para exames no LACEN, e descartados 41 casos em investigação.

Dois pacientes estão recuperados e nenhum encontra-se internado.

Funcionários da Unidade Básica de Saúde do bairro Aeroporto (fotos), em Jacarezinho, estão inconformados com o que classificam de “descaso” das autoridades sanitárias do município.

É que o local foi fechado desde quinta-feira, dia 29, para desinfecção e dez trabalhadores estão doentes, embora alguns assintomáticos, “a população tem que saber o que está acontecendo”, disse uma, a mais revoltada, ao lembrar que no entorno do bairro são nove mil pessoas. Neste sábado, foram várias queixas.

O secretário municipal de Saúde de Jacarezinho, Marcelo Nascimento (foto) explicou que nos últimos dias os servidores públicos foram priorizados nos exames, cresceu o número de pessoas testadas de modo geral (por isso a elevação de confirmação) e o objetivo é sempre evitar óbitos.

Afirmou também que compreende o nervosismo dos infectados, entretanto observou que a equipe da saúde local “trabalha com dedicação”.

De forma regional, as pessoas não estão mais se protegendo e se precavendo como até poucas semanas atrás.