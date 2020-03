Autoridades organizam 67º JEPs em Ribeirão Claro

Escolas especiais de Santo Antônio e região também participarão

Estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, dia 10, no gabinete do Prefeito de Ribeirão Claro, o Prefeito Mário Pereira, a Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho Ana Molini, o Coordenador de Educação Física Marcos Gilmar Amaral, a Assistente de Chefia Denise de Jesus, a Técnica Pedagógica Maria Divina de Oliveira, para a assinatura do Termo de Compromisso, referente ao 67º Jogos Escolares do Paraná (Fase Regional) que acontecerá do dia 30 de abril a 06 de maio.

O evento reunirá estudantes das 47 escolas regulares e 12 escolas especiais de Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Carlópolis, Cambará, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Entre as modalidades coletivas e individuais estão:

Futsal;

Voleibol;

Handebol;

Basquetebol;

Atletismo;

Tênis de Mesa;

Xadrez.

Veja mais fotos abaixo: