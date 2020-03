Autorizada licitação para reforma do Centro Cultural de Cambará

Cambará recebeu autorização para reforma do Espaço Cultural Nilza Furlan. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), após intermediação junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu) do Governo do Paraná. “Essa reforma inclui revitalização do prédio, cobertura, forro, piso, lâmpadas, remodelagem e restauração. É um local que fará a diferença no aprendizado, lazer e cultura da população, em especial dos mais jovens”, disse o deputado.

A reforma possibilita a ampliação dos serviços já oferecidos no Centro Cultural.O espaço recebe semanalmente ações de cultura, aulas de dança e arte, programas de lazer e aprendizado. Esse reforço vai permitir que esses serviços continuem em um espaço ainda mais seguro e confortável para toda a população.

Os recursos para as obras de reforma do Espaço Cultural foram liberados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras. A Prefeitura de Cambará garantirá um investimento de contrapartida no valor de R$ 173 mil.

Utilização: O Centro Cultural Nilza Furlan é utilizado há anos para diversas atividades. Nas redes sociais, moradores comentam com lembranças a utilização para bailes, feiras culturais e cursos.

“Em quantos bailes de carnaval eu e minha turma sentávamos nesta escadaria nos intervalos da pulação! Muita saudade! Ainda bem que não ‘desmancharam’ o velho prédio e o transformaram num centro cultural. Parabéns aos idealizadores!”, disse o morador Keko Ribeiro.