Aventura e ação: Norte Pioneiro ganha Tigres Airsoft Clube

A partir de terça-feira à tarde em Santo Antônio da Platina

O Norte Pioneiro agora tem uma nova e moderna opção de entretenimento para toda a família.Esporte de Aventura e Ação: Chegou o Tigres Airsoft Clube, localizado na rua 24 de Maio, 86, perto da JK Artes Gráficas, em Santo Antônio da Platina.

Diversão para todas as idades, o local vai começar a abrir nesta terça-feira, dia 28, das 13 às 22 horas.

Pagando apenas 25 reais, tem direito a 100 tiros e um alvo; acabando os tiros; se pagar dez reais a mais, tem direito a mais 100 tiros e outro alvo. As balas são bolinhas de plástico (denominadas bbs) de 6 mm de diâmetro. As armas são réplicas das verdadeiras e possuem o mesmo peso, mas são enquadradas como ARMAS DE PRESSÃO, de acordo com os decretos e portarias do Exército Brasileiro (R-105 e Portaria Nº 02 COLOG, de 26 fevereiro de 2010).



Basicamente há três tipos de armas: elétricas, a gás e à mola.

As mais comuns, e as que são mais indicadas para os que desejam ingressar no esporte são as armas elétricas, também conhecidas como AEG (Automatic Eletric Gun).

São armas que utilizam uma bateria, um motor e um sistema de engrenagens e pistão para comprimir uma mola e expelir o projétil.

Instrutores capacitados para explicar o manejo na hora do tiro.

Lanchonete completa.

Venha testar sua habilidade.

Telefones : (43) 3534- 1742 = 99823-0295 e 99916-8600.

Fanpage no Facebook: https://www.facebook.com/airsofttigres/