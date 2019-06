Baby Duck apresenta tendências Primavera/Verão

Participa de feira em São Paulo

A Baby Duck marca presença pelo segundo ano consecutivo na 53ª FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê, que acontecerá entre os dias 13 a 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A maior e mais tradicional feira do setor, apresentará as principais tendências para a temporada Primavera/Verão 2020, reunindo o setor de confecção e moda para bebês, crianças e adolescentes de até 16 anos.

A 53ª FIT 0/16 receberá visitantes de 11 países, mais de 10 mil lojistas, centenas de marcas expositoras e uma abrangente grade de palestras, workshops e consultorias. Simultaneamente à FIT 0/16, ocorre a Pueri Expo, Feira Internacional de Negócios em Puericultura, que reúne marcas de puericultura leve (chupetas, brinquedos, mamadeiras, etc) e pesada (cadeiras veiculares, carrinhos, etc).

“É com muito orgulho que estaremos representando mais uma vez a nossa cidade Santo Antonio da Platina neste importante evento. A meta para esta edição é aumentar 40% o volume de negócios fechados na feira em relação ao ano anterior. O mercado vem se recuperando lentamente, mas a busca por novidades, qualidade e preço justo está cada vez maior, diz Cristiano Coelho, Diretor Comercial e sócio proprietário da Baby Duck.

História: A Baby Duck começou suas atividades em 1995 fabricando camiseta e calça para bebe em um quarto dentro de casa, próximo ao centro da cidade. Atualmente fabrica mais de 1 milhão de peças/ano e atende todo o Brasil utilizando vários canais de vendas. A empresa busca agora a liderança do setor básico de bebê através de franquias.