Baile do Rubi dia 10 em Santo Antônio da Platina

No Luz de Lua Espaço Musical

O evento é organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção de Santo Antônio da Platina, e acontecerá no Luz de Lua Espaço Musical. Será uma noite agradável, com atração especial da Banda Aramaçã e do DJ Residente Luz de Lua.

As vendas dos ingressos são até hoje apenas, dia dois, e as reservas de convite só serão possíveis mediante pagamento.

O traje é social.

Realização:

OAB Santo Antônio da Platina

Caixa de Assistência dos Advogados

Comissão de Eventos

Pontos de vendas:

Subseção OAB SAP (43) 3534-3688 / (43) 9 8431-2497 e membro da Comissão de Eventos.