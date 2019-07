Baile escolhe Rainha da Frutfest (vídeo)

Princesa e Mister também

Será promovido no dia dez de agosto (um sábado) a partir das 23 horas no Clube Caravela o Baile da Frutfest 2019 com a eleição da Rainha, Princesa e Mister, em Carlópolis.

A animação do evento cultural será de Letícia Coimbra (foto) e Léo e Raphael.

A organização da décima edição da Frutfest, que será realizada em Carlópolis nos dias 04 a 08 de setembro, tem na Comissão Organizadora Fabiano Alpheu Barone Barbosa como Presidente, Antonio Elias como Presidente do Rodeio e Toninho Paraná como vice.

O Prefeito Hiroshi Kubo, além da equipe do Secretário Municipal de Turismo, Felipe Salles Coelho e Nilton José Teles tratam dos detalhes da iniciativa.

O jornalista Cézar Silva coordena a Comunicação e Imprensa do evento.

