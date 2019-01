Bairros de Andirá recebem a Colônia Cultural de Férias

A colônia passará por mais lugares

As crianças dos bairros Santa Inês e Pantanal tiveram no sábado, dia 19, uma tarde especial com muitas brincadeiras e diversões. Isso por que a Secretaria de Cultura e Comunicação começou, por esta região, o terceiro ano do projeto Colônia Cultural de Férias, com atividades como pintura em desenhos, brincadeiras com palhaços e outros personagens do universo infantil, atrações artísticas de dança, pula pula, capoeira, cantinho da leitura (Biblioteca Itinerante) produção e distribuição de pipa, entre outras ações (fotos).

As atividades se concentraram na quadra da Escola Santa Inês e reuniu muitas crianças durante a tarde deste sábado. Vários pais e avós também prestigiaram a atração cultural, acompanhando os filhos e netos. O trabalho foi realizado numa parceria com a Companhia Arteiros & Cia Teatral, além do grupo de Dança X-Factor, que realizaram apresentações e animaram as crianças. Professores da Escola de Comunicação e Artes e demais colaboradores da Secretaria de Cultura, deram o suporte no atendimento às crianças e nas ações de integração e socialização.

A Colônia Cultural de Férias é um projeto organizado pela Secretaria desde 2017, com o objetivo de levar atrações culturais nos bairros da cidade, durante o período em que crianças e adolescentes estão em férias escolares, promovendo, assim, atividades de intervenção social e prevenção.

Em 2019, a Secretaria organizou uma programação mais extensa, atendendo, não apenas as crianças, mas toda a comunidade, com atividades como cursos rápidos de informático no Telecentro; Sarau Cultural, na Casa da Memória e Contação de Histórias, na Biblioteca.

As ações, somadas às atividades artísticas nos bairros, têm como objetivo democratizar comunicação e cultura e promover uma agenda ativa de programações nestas férias. Na próxima quinta-feira, dia 24, a Colônia Cultural estará na Biblioteca, com várias atrações voltadas a literatura infantil. No sábado, dia 26, é a vez da Vila Industrial receber a trupe de artistas e equipe da Secretaria de Cultura.