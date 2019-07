Baleado homem em Siqueira Campos

Na Vila Nova

Um homem de nome Neri foi alvejado pois dois tiros em torno de 21 horas desta sexta-feira, dia cinco, na rua Vicente Galvão, Vila Nova, em Siqueira Campos.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele já havia sido encaminhado à Santa Casa por populares.

O médico de plantão confirmou o fato e relatou que um disparo se alojou na lateral do abdômen e outro na coluna cervical e foi encaminhado para Santa casa de Jacarezinho. O irmão da vítima, Valdecir, relatou as características do autor mas não soube informar o nome apenas que possivelmente seria residente do município de Arapoti.