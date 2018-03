Banco do Empreendedor de Wenceslau Braz chega a R$ 1 milhão de empréstimos

Mais de 100 empreendedores do município já foram beneficiados com as linhas de crédito

O Banco do Empreendedor de Wenceslau Braz chegou à marca de R$ 1 milhão de empréstimos a empreendedores do município durante 2017 e 2018, em mais de 100 operações já finalizadas ou em processo final da liberação do crédito.

A instituição foi uma das estruturas que passaram por grandes melhorias na gestão Paulo Leonar. Para se ter ideia, em 2016 o banco fez o empréstimo de aproximadamente R$ 15 mil. No ano seguinte, já estruturado, foram R$ 800 mil em crédito aos empreendedores brazenses (valor que rendeu destaque em todo o Paraná e premiação ao agente de crédito de Wenceslau, Christopher Stefaniack). Em 2018 os valores já passam dos R$ 200 mil.

Os financiamentos permitem crédito de até R$ 10 mil para empreendedores pessoa física ou crédito de até R$ 20 mil quem já tem CNPJ.

Para conhecer mais sobre as linhas de crédito basta procurar o Banco do Empreendedor, que funciona anexo a Acebraz (Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz).



“Hoje o Banco do Empreendedor de Wenceslau Braz é uma referência em todo o Paraná, pelo volume de crédito liberado. É uma ferramenta que estava esquecida e nós conseguimos dar vida, ajudando nossos empreendedores em um momento de crise”, comemora o prefeito Paulo Leonar (PDT).

“O município tem inúmeras ações que visam beneficiar e fortalecer nossa classe empreendedora. Foram vários cursos de capacitação do Sebrae, incentivo para participar das licitações da prefeitura entre tantas outras. Então se você é um empreendedor e precisa de incentivo, vá até o Banco do Empreendedor e veja qual linha de crédito se encaixa para você. Hoje o município está pronto para atuar como um forte aliado dos nossos comerciantes e empresários”, completa o chefe do executivo.