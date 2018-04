Bancos têm que se adequar à nova legislação platinense

Agências bancárias e cooperativas de crédito também

O prefeito Professor Zezão(PHS) vai sancionar o projeto de lei número 006/2018, aprovado em todas as votações exigidas pelo legislativo de Santo Antônio da Platina.

A partir da sanção, todas as agências bancárias e cooperativas de crédito (Sicoob e Sicredi) do município serão obrigadas a instalar assentos e sistema de senhas.

“Também serão obrigatórias cadeiras, senhas e a parte sonora para os deficientes auditivos e visuais”, acrescenta Luciano Vermelho(foto), autor da iniciativa.

Vereador mais votados nas eleições de 2016, ele agradece os colegas da Casa e também ao chefe do executivo e espera boa vontade e cumprimento da nova legislação, “os correntistas e os usuários merecem esses benefícios”, afirma.