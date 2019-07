Banda Fênix de Ibaiti é campeã da 2ª Copa Nacional de Bandas e Fanfarras

Competição foi realizada em Cândido de Abreu

A Banda Marcial Fênix de Ibaiti foi o grande destaque na 2ª Copa Nacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Cândido de Abreu, que aconteceu nos dias 13 e 14 de julho. A banda ibaitiense concorreu em duas categorias: Banda de Percussão com Liras de 25 teclas e Banda Marcial.

Na categoria: Banda de Percussão com Liras, os competidores ficaram com o 1º lugar. Na categoria: Banda Marcial, obtiveram o 2º lugar. A banda de Ibaiti também obteve o 3ª lugar na categoria Mor de Comando.

As melhores bandas e fanfarras do país participaram do evento em Cândido de Abreu, que foi realizado no Ginásio de Esportes Clemente Adamowicz. Cerca de 3.500 músicos se apresentaram para os jurados, convidados e público presentes.

Atualmente a Banda Marcial Fênix conta com 35 integrantes e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Ibaiti, através do prefeito Dr. Antonely Carvalho e da Câmara de Vereadores. Para a viagem à Cândido de Abreu, a Prefeitura Municipal de Ibaiti disponibilizou um ônibus para o transporte e lanches para os integrantes da banda.

“A luta foi grande, pois ensaiamos por mais de 90 dias para este campeonato. Esta conquista é resultado de muita dedicação, esforço, estudo, garra e companheirismo de toda nossa corporação.”, disse o maestro Rogério.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho cumprimentou os integrantes da banda e parabenizou por mais esta conquista. “Sentimo-nos muito orgulhosos em ter a Banda Marcial Fênix representando Ibaiti nos campeonatos de bandas e fanfarras por todo o estado e país. A Administração Municipal apoia a Banda Marcial Fênix e sempre estará apoiando a nossa juventude que cada vez mais busca um caminho melhor de vida através da Cultura”, disse o prefeito.

No mês de novembro do ano passado, a Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e Secretaria de Assistência Social em parceria com o Centro Musical Ohana e Banda Fênix realizam em Ibaiti o 1º Festival de Fanfarras e Bandas – FEFABAN FÊNIX. Foi o maior evento do gênero na região.