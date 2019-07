Banda Mais Bonita da Cidade faz show em Santo Antônio

Grupo completa dez anos de carreira com turnê

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove uma turnê da Banda Mais Bonita da Cidade por 14 cidades do interior do estado, entre as quais Santo Antônio da Platina.

Nascido em 2009 da vontade de reinterpretar as canções feitas pelos amigos e poetas curitibanos, o grupo viu sua carreira tomar proporções inesperadas após o estouro do vídeo “Oração”, em 2011. Em Santo Antônio da Platina, o grupo realiza show no dia dez de julho (uma quarta-feira) no Teatro Sesi (Rodovia BR 153), com entrada franca.

Com três álbuns e um DVD lançados (muito bem recebidos tanto pela crítica quanto pelo público), a banda completa 10 anos de estrada e realiza um show acústico comemorativo com as principais canções que os acompanham em sua carreira. O espetáculo reflete sobre a maturidade do grupo e o coloca como um dos mais importantes da cena brasileira contemporânea.

O grupo gravou o disco “A Banda Mais Bonita da Cidade” (2011), o EP em formato de Vinil Compacto 7’ ″Canções Que Vão Morrer No Ar” (2012), o disco “O Mais Feliz da Vida” (2013), o DVD Ao Vivo no Cine Jóia (2016) e seu terceiro álbum “De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo” (2017). Ultrapassando meio milhão de seguidores no Facebook, 40 milhões de visualizações nos vídeos de seu canal do youtube e shows marcados pela celebração emocionada de seu público, A banda Mais Bonita da Cidade vem se consolidando cada vez mais como parte importante da música brasileira atual.

SERVIÇO

• Santo Antônio da Platina:

Data: 10 de julho, às 20 horas

Local: Teatro Sesi Santo Antonio da Platina – Rodovia BR 153, Km 40 / Rua José Vieirra Gusmão 850

É pedido um quilo de alimento não perecível.