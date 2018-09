Banda Montauk faz show em Santo Antônio da Platina

Apresentação será gratuita

A banda londrinense Montauk já possui seis anos de estrada e muitas conquistas em sua trajetória. O álbum de 2016 do grupo, “Faça Crescer Todas as Flores”, ficou entre os 100 Melhores Discos Brasileiros do ano. Em 2018, lançam um novo CD – “Arraial” – e para torná-lo conhecido do público de Santo Antônio da Platina, realizam um show com ingresso solidário no Teatro do Sesi, no dia 21 de setembro.

No álbum “Arraial”, os integrantes da Montauk lançam mão de arranjos simples com a influência de uma rica mescla de estilos musicais. Entre eles, se destacam o folk e a MPB. O grupo, que no show de comemoração de seus cinco anos subiu ao palco com A Banda Mais Bonita da Cidade e The Weird Family, promete uma performance emocionante para apresentar o novo trabalho ao público.

Entre suas conquistas, a Montauk já foi a única atração londrinense selecionada para a edição 2017 do Festival Alternativo da cidade. Na TV, já gravaram uma apresentação ao vivo para o programa Estúdio Showlivre e foram convidados para a seletiva do programa SuperStar da TV Globo. Na apresentação a ser realizada no Teatro do Sesi de Santo Antônio da Platina, além das faixas do álbum “Arraial” vão tocar uma seleção de seus trabalhos anteriores. O show começa às 20h e o ingresso pode ser trocado por 1 kg de ração no dia da ação.

SERVIÇO

O SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

Show “Arraial”, com a banda Montauk

Data: 21 de setembro

Horário: 20 horas (duração de 1h20min)

Valor: ingresso solidário – contribuição voluntária de 1kg de ração

Classificação indicativa: livre

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40.