Bandeirantes: Moto bate e fica presa em caminhão

Motorista do veículo transportava areia

Na manhã desta segunda-feira,dia 13, uma jovem motociclista de 25 anos ficou gravemente ferida após colidir contra a traseira de um caminhão GM Chevrolet 70 na avenida João da Silva Cravo, em Bandeirantes.

A batida foi tão forte que a motocicleta modelo Honda CB 300(placa de Bandeirantes) ficou literalmente presa na caçamba do caminhão. A vítima – que teve seu capacete quebrado causando-lhe ferimentos graves – recebeu os primeiros socorros no local e em seguida encaminhada pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Bombeiros em estado grave ao Pronto Socorro local.

Algumas horas depois do acidente, a equipe avançada do Samu de Londrina buscou a moça que foi transferida para hospital de maior porte.Segundo informações o motorista do caminhão estava fazendo uma manobra para descarregar areia numa obra ali na mesma via em que ela trafegava.