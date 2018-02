Bandido assalta mercado Irmãos Cassaroti em Santo Antônio da Platina

Em plena luz do dia

Um jovem magro e armado com um revólver possivelmente de calibre .38, cromado, roubou o Mercado Irmãos Cassaroti (fotos) na tarde de quarta-feira (31), na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

O marginal estava a pé, invadiu o local com uma camisa branca enrolada na cabeça e vestia blusa de moletom vermelha.



Ele rendeu a funcionária do caixa, e fugiu sentido ao bairro Jardim Santa Cruz levando um smartphone e cerca de R$ 700 em dinheiro.

Quatro câmeras de segurança da empresa registraram o assalto, e as imagens ajudaram a PM a identificar o marginal.É quase certo que seja o mesmo que cometeu furtos no centro da cidade e no Jardim Saúde.

As polícias militar e civil caçam o elemento que está há mais de uma semana fora de casa