Bandido assaltou supermercado platinense hoje à tarde (vídeos)

E ainda esfaqueou o dono do estabelecimento

Um marginal assaltou o Supermercado Siqueira , em torno de 15h15m desta segunda-feira, dia nove, na Rua Dr Dário Vilella Bitencourt, 493, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina (fotos e vídeo).

Segundo o proprietário disse ao npdiario, o elemento invadiu o estabelecimento com uma faca, ameaçou e o agrediu com o objeto cortante. Em seguida, roubou uma quantia em dinheiro, boletos, talonário de cheques etc. A maior parte do arrecadado no dia havia sido levada em malote para depósito bancário.

O ladrão fugiu a pé, embora estivesse com um capacete de motocicleta, e jogou o talão a cerca de 200 metros do local do crime.

Com o nervosismo do roubo, Wando só percebeu as três facadas superficiais, uma na perna direita e duas na esquerda após alguns, quando escorreu sangue. Mas, não houve a necessidade de suturas (dar pontos cirúrgicos).

Uma consumidora que estava no supermercado, percebeu o crime, e saiu discretamente.

A polícia está no encalço do indivíduo.