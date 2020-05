Polícia continua procurando o ladrão

Na noite deste domingo, dia 10, às 22h15, um carro VW/Gol, placa Mercosul CKZ1C16, prata, foi furtado na rua Quaresmeira Roxa, localizado no bairro Vista Alegre, em Carlópolis.

De acordo com a vítima, o crime aconteceu após ele estacionar o carro e deixá-lo com as chaves no contato.

O veículo e o criminoso ainda não foram encontrados, mas as investigações continuam.